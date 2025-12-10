استأنفت لجان دائرة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأربعاء، أعمال التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وذلك عقب انتهاء فترة الاستراحة الرسمية التي امتدت من الثالثة حتى الرابعة مساءً، وسط استمرار توافد الناخبين على المقرات الانتخابية.



وشهدت اللجان انتظامًا ملحوظًا في سير العملية الانتخابية، في ظل إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، حيث واصلت غرف العمليات في أحياء المنتزه أول وثان متابعة الموقف التنفيذي لحظيًا، بالتنسيق مع الغرفة المركزية بديوان عام المحافظة، لضمان التعامل الفوري مع أي مستجدات.



وكان التصويت، انطلق في التاسعة صباحًا داخل 152 لجنة فرعية موزعة على 79 مقرًا انتخابيًا، بإشراف لجنة عامة واحدة.



ويحق لنحو 1.26 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في دائرة المنتزة، فيما يتنافس 27 مرشحًا يتنافسون على المقعد الفردي بالدائرة.



وأكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، خلال جولة ميدانية اليوم، أن اللجان تعمل بكفاءة عالية، مشيدًا بالإقبال اللافت من المواطنين منذ الساعات الأولى، ومؤكدًا على توفير كافة التسهيلات لكبار السن وذوي الهمم، بما في ذلك أماكن الاستراحة والكراسي المتحركة.



وأشار المحافظ إلى تحسن الأحوال الجوية مقارنة بالأمس، ما ساهم في تعزيز مشاركة المواطنين، مؤكدًا جاهزية المحافظة للتعامل مع أي طارئ، بفضل ما تم تنفيذه من مراحل استراتيجية إدارة مياه الأمطار، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية.