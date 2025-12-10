7 مصابين في حادث تصادم بكورنيش المعادي
كتب : محمد شعبان
حادث توك توك - أرشيفية
أصيب 7 أشخاص في تصادم دراجة نارية ومركبة توك توك بكورنيش المعادي جنوب القاهرة مساء الأربعاء.
تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أمام مرسى نهري.
انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام دراجة نارية ومركبة توك توك اتجاه ميدان التحرير مما أسفر عن سقوط 7 مصابين.
المصابون نقلوا إلى المستشفى للعلاج وجنب ونش تابع لإدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق لتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.