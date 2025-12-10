إعلان

ملك السويد يسلم ميداليات وشهادات جائزة نوبل في ستوكهولم

كتب : مصراوي

09:07 م 10/12/2025

الملك كارل السادس عشر جوستاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

سلم ملك السويد كارل جوستاف السادس عشر ميداليات وشهادات جائزة نوبل إلى 12 عالما والمؤلف المجري لازلو كراسناهوركاي في ستوكهولم اليوم الأربعاء، خلال حفل أقيم في قاعة الحفلات الموسيقية بالعاصمة السويدية.

وقد تم تسليم جائزة نوبل للسلام قبل ساعات قليلة في أوسلو في غياب زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، الفائزة بالجائزة.

وكان قد تم الإعلان عن أسماء الفائزين في أكتوبر، وفي كل فئات العلوم الأربعة، اختارت مؤسسات نوبل أكبر عدد من الفائزين وهو ثلاثة في كل فئة.

وتبلغ قيمة الجائزة هذا العام 11 مليون كرونة سويدية، ما يعادل نحو 1.2 مليون دولار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ملك السويد كارل جوستاف السادس عشر جائزة نوبل جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - تصعيد المرشح وليد شوقي بدلا من إبراهيم الفضالي بدائرة طلخا
بعد قفزة 110% منذ بداية العام.. الفضة تتفوق على الذهب وتبلغ مستويات تاريخية
قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى