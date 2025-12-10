ملك السويد يسلم ميداليات وشهادات جائزة نوبل في ستوكهولم

(د ب أ)

سلم ملك السويد كارل جوستاف السادس عشر ميداليات وشهادات جائزة نوبل إلى 12 عالما والمؤلف المجري لازلو كراسناهوركاي في ستوكهولم اليوم الأربعاء، خلال حفل أقيم في قاعة الحفلات الموسيقية بالعاصمة السويدية.

وقد تم تسليم جائزة نوبل للسلام قبل ساعات قليلة في أوسلو في غياب زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، الفائزة بالجائزة.

وكان قد تم الإعلان عن أسماء الفائزين في أكتوبر، وفي كل فئات العلوم الأربعة، اختارت مؤسسات نوبل أكبر عدد من الفائزين وهو ثلاثة في كل فئة.

وتبلغ قيمة الجائزة هذا العام 11 مليون كرونة سويدية، ما يعادل نحو 1.2 مليون دولار.