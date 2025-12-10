الدنمارك تدفع تعويضات لنساء جرينلاند نتيجة تعرضهن لوسائل منع حمل قسرية

كوبنهاجن - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة في كوبنهاجن، اليوم الأربعاء، تعويض نحو 4500 امرأة من جرينلاند بقيمة 300 ألف كرونة دنماركية (حوالي 47 ألف دولار) لكل منهن إذا كن قد تعرضن لزرع أجهزة منع حمل (اللولب) داخل أرحامهن دون موافقتهن.

وتوصلت الحكومة الدنماركية وأغلبية واسعة في البرلمان إلى اتفاق ينص على تقديم تعويضات مالية للمتضررات من هذه الفضيحة.

وسيكون في مقدور، النساء اللواتي زُرعت لهن أجهزة اللولب داخل أرحامهن دون علمهن خلال الفترة من 1960 إلى 1991، التقدم بطلبات الحصول على التعويضات اعتبارا من أبريل من العام المقبل، على أن يتم صرف المدفوعات في وقت لاحق من العام نفسه.

ووصفت الوزارة هذه الممارسة القسرية لمنع الحمل بأنها "فصل مظلم في التاريخ المشترك بين الدنمارك وجرينلاند"، ارتبط بأثمان شخصية باهظة تكبدتها نساء جرينلاند.

وكانت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، قد قدمت اعتذارا رسميا باسم الدولة الدنماركية خلال مراسم أُقيمت في سبتمبر، في الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي داخل مملكة الدنمارك.

وكان أطباء دنماركيون قد زرعوا آلاف من وسائل منع الحمل، خصوصا في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، بدون الحصول مسبقا على موافقة النساء. وبحسب ناشطين في مجال حقوق الإنسان في الدنمارك، كان بعضهن لا يتجاوزن الـ 12 عاما من العمر.

ويُشتبه في أن السلطات الدنماركية كانت تحاول الحد من نمو السكان في جرينلاند.