إعلان

الدنمارك تدفع تعويضات لنساء جرينلاند نتيجة تعرضهن لوسائل منع حمل قسرية

كتب : مصراوي

09:11 م 10/12/2025

الدنمارك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كوبنهاجن - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة في كوبنهاجن، اليوم الأربعاء، تعويض نحو 4500 امرأة من جرينلاند بقيمة 300 ألف كرونة دنماركية (حوالي 47 ألف دولار) لكل منهن إذا كن قد تعرضن لزرع أجهزة منع حمل (اللولب) داخل أرحامهن دون موافقتهن.

وتوصلت الحكومة الدنماركية وأغلبية واسعة في البرلمان إلى اتفاق ينص على تقديم تعويضات مالية للمتضررات من هذه الفضيحة.

وسيكون في مقدور، النساء اللواتي زُرعت لهن أجهزة اللولب داخل أرحامهن دون علمهن خلال الفترة من 1960 إلى 1991، التقدم بطلبات الحصول على التعويضات اعتبارا من أبريل من العام المقبل، على أن يتم صرف المدفوعات في وقت لاحق من العام نفسه.

ووصفت الوزارة هذه الممارسة القسرية لمنع الحمل بأنها "فصل مظلم في التاريخ المشترك بين الدنمارك وجرينلاند"، ارتبط بأثمان شخصية باهظة تكبدتها نساء جرينلاند.

وكانت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، قد قدمت اعتذارا رسميا باسم الدولة الدنماركية خلال مراسم أُقيمت في سبتمبر، في الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي داخل مملكة الدنمارك.

وكان أطباء دنماركيون قد زرعوا آلاف من وسائل منع الحمل، خصوصا في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، بدون الحصول مسبقا على موافقة النساء. وبحسب ناشطين في مجال حقوق الإنسان في الدنمارك، كان بعضهن لا يتجاوزن الـ 12 عاما من العمر.

ويُشتبه في أن السلطات الدنماركية كانت تحاول الحد من نمو السكان في جرينلاند.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الصحة في كوبنهاجن رئيسة الوزراء الدنماركية الدنمارك زرع أجهزة منع حمل جرينلاند

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - تصعيد المرشح وليد شوقي بدلا من إبراهيم الفضالي بدائرة طلخا
بعد قفزة 110% منذ بداية العام.. الفضة تتفوق على الذهب وتبلغ مستويات تاريخية
قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى