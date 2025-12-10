شهدت مدرسة السادات الثانوية بنات بمدينة الزقازيق، واقعة اعتداء بين عدد من الطالبات، بعد نشوب مشاجرة حادة داخل فناء المدرسة، تطورت إلى تشابك بالأيدي وحالة من الفوضى بينهن، وسط حالة من الذعر بين الآخرين.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات من الواقعة، فيما ترددت أنباء عن إصابة إحدى الطالبات نتيجة استخدام أداة حادة من قبل إحدى أطراف المشاجرة، وتم نقلها إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأشارت بعض الطالبات إلى أن خلافات سابقة بين بعض الطالبات كانت السبب في تصاعد التوتر داخل المدرسة خلال الأيام الماضية، دون اتخاذ إجراءات رادعة من قِبل إدارة المدرسة، الأمر الذي أدى إلى تفجر الأزمة داخل الحرم المدرسي. وفي يوم المشاجرة تدخل معلم واحد دون الباقين لفض الاشتباك بينهن في ظل تراخي الجميع.

أكدت مديرية التربية والتعليم بالشرقية أنها باشرت التحقيق في الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية بحق الطالبات المشاركات في الاعتداء، مع مراجعة دور الإشراف المدرسي ومسؤولي الأمن خلال وقت حدوث المشاجرة.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا الفيديو فضلا عن أولياء الأمور بضرورة تشديد الرقابة داخل المدارس، وتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين، لمنع تكرار مثل هذه الوقائع وضمان بيئة تعليمية آمنة للطالبات.