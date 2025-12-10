إعلان

طابا تستقبل أمطارًا خفيفة وجنوب سيناء ترفع الطوارئ تحسبًا للسيول -صور

كتب : رضا السيد

03:56 م 10/12/2025
تعرضت مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء لتساقط أمطار خفيفة وعلى فترات، اليوم الأربعاء، بعد أن غطت السحب سماء المدينة، وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لحدوث طوارئ خلال الساعات المقبلة.

وأعلنت الوحدة المحلية عن جاهزية سيارات شفط المياه، للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار، مؤكدة استعدادها الكامل للتعامل الفوري والسريع مع أي حالات طارئة، وجاهزيتها لتنفيذ خطة الطوارئ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

ويسود محافظة جنوب سيناء، طقس غائم جزئي، ونشاط الرياح على فترات متقطعة بسرعة تتجاوز 30 كيلو متر في الساعة، واعتدال حالة البحر على الرغم من نشاط الرياح الشمالية الغربية، وارتفاع الموج يتراوح بين 1,5 حتي 2 متر .

وتشهد كافة المدن انخفاض طفيف في درجات الحرارة، بينما سجلت مدينة سانت كاترين أقل معدل في درجات الحرارة حيث بلغت درجة الحرارة الصغرى بها 1، والمحسوسة بها 5 درجات.

وأعلنت المحافظة رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع المدن، والتنسيق مع كافة القطاعات المعنية، للتحرك حالة حدوث سيول.

أمطار بطابا الطقس درجات الحرارة جنوب سيناء

