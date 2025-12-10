إعلان

طوابع تعليمية.. حقيقة فيديو شراء الأصوات قرب لجنة انتخابية بأسيوط

كتب : محمود عجمي

03:50 م 10/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    تبادل اوارق تابعة للتعليم بالقرب من لجنة
  • عرض 4 صورة
    صورة شخصين بالقرب من لجنة
  • عرض 4 صورة
    أشخاص يتبادلون طوابع تامين بالقرب من لجنة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد مصدر مسؤول في محافظة أسيوط، أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أشخاصا يتبادلون أوراقًا بالقرب من لجنة انتخابية تقع في محيط مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.


وكان الفيديو المتداول قد أثار جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اعتبره البعض مؤشرًا على وجود شبهة شراء أصوات خلال الانتخابات.


وأوضح المصدر أن الفحص والتحقق من الواقعة أثبت أن الأوراق المتداولة ليست لها أي صلة بالعملية الانتخابية، وإنما هي طوابع خاصة بمديرية التربية والتعليم في أسيوط.


وفي سياق متصل، دعا عدد من المراقبين إلى عدم التسرع في إطلاق الاتهامات، مشيرين إلى أن أي تصرف بسيط، مثل تقديم زجاجة مياه، قد يُساء تفسيره على أنه محاولة لشراء الأصوات في ظل الأجواء الانتخابية الحالية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طوابع تعليمية شراء الأصوات لجنة انتخابية انتخابات مجلس النواب 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد قفزة 110% منذ بداية العام.. الفضة تتفوق على الذهب وتبلغ مستويات تاريخية
قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى