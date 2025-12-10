طوابع تعليمية.. حقيقة فيديو شراء الأصوات قرب لجنة انتخابية بأسيوط

أكد مصدر مسؤول في محافظة أسيوط، أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أشخاصا يتبادلون أوراقًا بالقرب من لجنة انتخابية تقع في محيط مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.



وكان الفيديو المتداول قد أثار جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اعتبره البعض مؤشرًا على وجود شبهة شراء أصوات خلال الانتخابات.



وأوضح المصدر أن الفحص والتحقق من الواقعة أثبت أن الأوراق المتداولة ليست لها أي صلة بالعملية الانتخابية، وإنما هي طوابع خاصة بمديرية التربية والتعليم في أسيوط.



وفي سياق متصل، دعا عدد من المراقبين إلى عدم التسرع في إطلاق الاتهامات، مشيرين إلى أن أي تصرف بسيط، مثل تقديم زجاجة مياه، قد يُساء تفسيره على أنه محاولة لشراء الأصوات في ظل الأجواء الانتخابية الحالية.