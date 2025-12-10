20 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن

تشهد مصر اليوم حالة من التقلبات الجوية العنيفة، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تقدم السحب الممطرة التي غطت مناطق واسعة من البلاد، ليصبح ما لا يقل عن 10 محافظات تحت تأثير الأمطار التي تراوحت شدتها بين المتوسطة والغزيرة، في الوقت الذي وصلت فيه درجات الحرارة إلى ما دون الصفر على قمم الجبال، مسجلة تساقطًا للثلوج.

أمطار غزيرة وصقيع في الدلتا والقاهرة الكبرى

وبحسب بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، تتركز السحب الرعدية الممطرة بقوة على مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، حيث تشمل (الغربية، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، دمياط، مدن القناة، والقليوبية)، بالإضافة إلى تأثير الأمطار على كفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية، كما أن مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على موعد مع سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة.

وفى هذا السياق، تعرضت مدينة بنها لأمطار غزيرة أدت إلى ارتباك في حركة المرور وإغراق نفق سعد زغلول، ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكامل معداتها وسياراتها لشفط التجمعات، مؤكدة جاهزيتها القصوى للتعامل مع الطقس السيئ.

الأمر ذاته تكرر فى البحيرة التى شهدت مدنها موجة أمطار غزيرة مع انخفاض ملحوظ في الحرارة، ورفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى، وأشادت المحافظ بوعي المواطنين في لجان انتخابات مجلس النواب رغم سوء الأحوال الجوية، مؤكدة تجهيز ممرات آمنة ومغطاة.

وفى كفر الشيخ، أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، استمرار رفع درجة الاستعداد والحيطة والحذر، موجهًا بتواجد جميع الفرق الفنية (الصرف، الكهرباء، الحماية المدنية) في الشوارع للتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه.

في مفارقة مناخية، تتعرض مدينة سانت كاترين لموجة من الصقيع، حيث وصلت درجة الحرارة الصغرى إلى درجة واحدة مئوية في المدينة، وتحت الصفر على قمم الجبال، وتسبب هذا الانخفاض الحاد في تساقط ثلوج خفيفة على قمة جبل موسى.

وأكد رئيس المدينة رفع حالة الطوارئ القصوى، مشيراً إلى أن هذه الأجواء الأوروبية تسببت في إقبال سياحي كبير للاستمتاع بمشهد الثلوج التي تحول الجبال الصفراء إلى "قلعة بيضاء"، مع تأمين كامل للسائحين بالتنسيق مع الدليل البدوي والجهات الأمنية.