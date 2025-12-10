إعلان

للحصول على أجرة إضافية.. سائق يسمح بجلوس فتاتين أعلى سيارة بالغربية

كتب : علاء عمران

06:21 م 10/12/2025

سائق يسمح بجلوس فتانين أعلى سيارة بالغربية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله فتاتين جالستين أعلى سيارة ميكروباص بالغربية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة)، وبمواجهته اعترف بقيامه بتحميل السيارة بعدد أزيد من المقرر والسماح للفتاتين بالجلوس أعلى السيارة بموافقتهما للحصول منهما على أجرة إضافية.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية.

سيارة ميكروباص سائق يسمح بجلوس فتانين أعلى سيارة الغربية

