وزير الخارجية الإسرائيلي: الفجوة اتسعت بيننا وبين سوريا بشأن الاتفاق الأمني

كتب-عبدالله محمود:

06:18 م 10/12/2025

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن الفجوة اتسعت بينا تل أبيب وسوريا بشأن الاتفاق الأمني.

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي، في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء،: "نحن أبعد ما نكون عن الاتفاق مع سوريا مما كنا عليه قبل أسابيع قليلة".

وفي وقت سابق، علق وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، على تحركات لقوات أمن سورية ومسلحين قرب مواقع انتشار الجيش الإسرائيلي في ريف القنيطرة، قائلاً: "إن الحرب على سوريا باتت حتمية".

واعتبر شيكلي، التحركات السورية تهديدا أمنيا لإسرائيل، رغم أن المنطقة تشهد منذ سنوات اعتداءات إسرائيلية متكررة وتوغلات وانتهاكات مستمرة للسيادة السورية.

