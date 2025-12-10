إعلان

إسرائيل تصادق على إقامة 764 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

كتب : مصراوي

04:37 م 10/12/2025

مستوطنات الضفة الغربية

وكالات

ذكرت القناة 7 الإسرائيلية أن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء صدق على إقامة 764 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.

ذكرت القناة السابعة العبرية أن السلطات الإسرائيلية صادقت على بناء نحو 51 ألف وحدة استيطانية منذ تولي بتسلئيل سموتريتش منصبه وزيراً ثانياً في وزارة الجيش قبل قرابة ثلاث سنوات.

وبحسب القناة، فإن المشاريع الاستيطانية الجديدة توزّعت على ثلاثة مواقع رئيسية هي: حشمونائيم: 478 وحدة، وبيتار عيليت 230 وحدة، وجيفات زئيف 56 وحدة.

وأشارت إلى أنه منذ بدء ولاية الحكومة الإسرائيلية الحالية، تمّت الموافقة على 51,370 وحدة سكنية جديدة في مختلف مناطق الضفة الغربية، في رقم وصفته بأنه "غير مسبوق".

