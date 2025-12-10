جولة لمدير أمن سوهاج داخل لجان البلينا- صور

أجرى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، منذ قليل، جولة ميدانية شملت عددًا من اللجان الانتخابية بالدائرة السابعة ومقرها مركز ومدينة البلينا، للاطمئنان على جاهزية الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين الانتخابات.

وخلال الجولة، أكد مدير الأمن على ضرورة الالتزام الكامل بالخطة الأمنية الموضوعة لتأمين محيط اللجان، وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، مشددًا على أهمية اليقظة التامة والتواجد الفعّال للعناصر الأمنية على مدار اليوم.

وتفقد اللواء دكتور حسن عبدالعزيز نقاط التأمين الرئيسية والفرعية، واطلع على استعدادات القوات والتجهيزات الفنية والخطط الموضوعة للتعامل الفوري مع أي طارئ، موجهًا بسرعة الاستجابة لأي بلاغات.

وأعلنت محافظة سوهاج عن جاهزية 48 مقر انتخابي و55 لجنة فرعية بالدائرة السابعة الملغاة بالمرحلة الأولى بمركز ومدينة البلينا، لاستقبال 354 ألف 447 ناخب ممن لهم حق التصويت في دائرة البلينا بانتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر إجراؤها يومي الأربعاء والخميس 10 و11 ديسمبر الجاري، وذلك وفقاً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.