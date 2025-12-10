الأمطار لا توقف الناخبين في البحيرة.. تجهيز لجان آمنة وممرات مغطاة

إقبال ملحوظ من كبار السن على الانتخابات البرلمانية بالوادي الجديد (صور)

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، عددًا من لجان انتخابات مجلس النواب بمركز حوش عيسى، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضمان انتظام سير العملية الانتخابية.



وأشادت المحافظ بوعي المواطنين وإقبالهم على الإدلاء بأصواتهم رغم سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، مؤكدة حرص الأجهزة التنفيذية على تذليل أي معوقات أمام الناخبين.



وأوضحت محافظ البحيرة أنه تمت مراعاة الظروف الجوية من خلال تجهيز ممرات آمنة ومغطاة للمواطنين تحسبًا لسقوط الأمطار، مع توفير كافة التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم بما يضمن مشاركتهم بسهولة ويسر.



وخلال الجولة، شددت المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة، مع انعقاد غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية للتعامل الفوري مع أي طارئ أثناء العملية الانتخابية.



وأكدت أيضًا استكمال جميع التجهيزات الفنية واللوجستية داخل وخارج اللجان، من تجهيز الممرات وتوفير المظلات، بما يضمن توفير مناخ انتخابي آمن وميسر طوال فترة التصويت.



يُذكر أن الانتخابات تُجرى في أربع دوائر انتخابية تضم: الدائرة الرابعة (رشيد – المحمودية – الرحمانية)، الدائرة الخامسة (حوش عيسى)، الدائرة السادسة (الدلنجات)، الدائرة التاسعة (كوم حمادة – بدر).



ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 271 مركزًا بإجمالي 300 لجنة، فيما يصل عدد الناخبين إلى مليون و515 ألفًا و410 ناخبين وناخبات.