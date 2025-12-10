بالصور- جامعة أسوان تفتتح "عيادة المرأة الآمنة" لتقديم الرعاية للنساء

إقبال ملحوظ من كبار السن على الانتخابات البرلمانية بالوادي الجديد (صور)

افتتحت جامعة أسوان عيادة المرأة الآمنة بكلية الطب، في إطار تعزيز خدمات المستشفى الجامعي للمرأة، وتقديم رعاية متكاملة ودعم شامل للمرأة المصرية والسودانية داخل محافظة أسوان والمناطق الحدودية.

حضر الافتتاح كل من: الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة، الدكتور عصام العدوي، عضو المجلس القومي للمرأة، السيد إيف سانسيرات، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب، سالي ذهبي، مسؤول برامج مناهضة العنف ضد المرأة بصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت إن افتتاح العيادة يأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة، وفي ضوء اهتمام القيادة السياسية بالمرأة وتمكينها في مختلف المجالات، مؤكدًا أن العيادة توفر بيئة آمنة ورعاية متكاملة تحفظ كرامة المرأة وتدعم حقوقها، وتُعزز مكانة جامعة أسوان كمركز إقليمي لخدمة النساء، وخاصة الشقيقات السودانيات.

وأضاف الدكتور عصام العدوي أن الخطوة تمثل نموذجًا وطنيًا يحتذى به، حيث إن افتتاح عيادة المرأة الآمنة داخل كلية الطب يعزز منظومة الحماية ويضمن تقديم خدمات متخصصة ومستدامة لمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة.

وأشار السيد إيف سانسيرات إلى أن العيادة ليست مجرد خدمة طبية، بل مركز دعم شامل يقدم رعاية صحية ونفسية واجتماعية للنساء والفتيات في أسوان والمناطق المجاورة، مع التركيز على دعم المرأة السودانية في ظل الأوضاع الحالية بالسودان.

وأوضح الدكتور محمد زكي الدهشوري أن العيادة تمثل إضافة محورية لكلية الطب ومستشفيات الجامعة، مشيرًا إلى الالتزام بتوفير أحدث بروتوكولات الرعاية للمرأة، وتدريب الكوادر الطبية على دعم الناجيات من العنف وتقديم خدمات متكاملة تليق بهن.