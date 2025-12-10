إعلان

الأمطار تتساقط على الفيوم.. والناخبون يواصلون التصويت تحت المياه

كتب : حسين فتحي

03:42 م 10/12/2025
شهدت قرى العزيزية ومنشأة الجمال والروضة التابعة لمركز طامية بالفيوم، صباح اليوم، تساقط أمطار غزيرة قبل لحظات من استراحة الغذاء لأعضاء ومراقبي اللجان الانتخابية، في الدائرة الملغاة بحكم من محكمة القضاء الإداري والمقرر إجراؤها اليوم الأربعاء وغدًا الخميس.

وحرص الناخبون على التوجه إلى صناديق الاقتراع مصطحبين زوجاتهم وأبنائهم، رغم غزارة الأمطار وغرق شوارع بعض القرى الشرقية لمركز طامية، إلا أن حماس المنافسة بين 22 مرشحًا لم يمنعهم من المشاركة في التصويت.

وأكد العميد طارق هيبة، رئيس مركز ومدينة طامية، أنه وجه مسؤولي المدارس بتوفير استراحات للمواطنين داخل المدارس لحمايتهم من مياه الأمطار التي هطلت بغزارة، لضمان سير العملية الانتخابية بسلام.

الأمطار انتخابات مجلس النواب 2025 الفيوم اللجان الانتخابية

