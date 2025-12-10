تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة أبو تيج بأسيوط من ضبط شخص يستخدم بطاقات المواطنين للترويج الانتخابي بمحيط الدائرة.

وعُثر بحوزته على عدد من البطاقات الشخصية والبطاقات التموينية الخاصة ببعض المواطنين، بالإضافة إلى مبالغ مالية، تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

.

