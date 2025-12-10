إعلان

دفاع طالبة متهمة بمشاجرة مدرسة التجمع يطالب بإعادة تقييم حالة "كارما" الصحية

كتب : أحمد عادل

02:56 م 10/12/2025

مدرسة خاصة- تعبرية

طالب دفاع إحدى الطالبات المتهمات في واقعة الاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة خاصة بالقاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميًا بـ"مشاجرة طالبات مدرسة التجمع"، بإعادة عرض المجني عليها على لجنة ثلاثية لإعادة تقييم حالتها الصحية.

وخلال الجلسة السابقة، استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة المحامي ربيع الخلايلي، محامي الطفلة كارما، المجني عليها في القضية.

وطالب الخلايلي بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمات الثلاث، مؤكدًا أن الواقعة ليست مجرد مشاجرة عابرة، وإنما اعتداء ممنهج من ثلاث طالبات يكبرن موكلته سنًا.

وأوضح دفاع المجني عليها أن الاعتداء أسفر عن إصابتها بعاهة مستديمة في الأنف، وفق ما ورد في تقرير الطب الشرعي، مشيرًا إلى أنها ما زالت تعاني من اضطرابات نفسية وعزلة اجتماعية نتيجة الحادث.

وكانت نيابة الطفل قد أحالت الطالبات المتهمات – المخلى سبيلهن – إلى محكمة الطفل، لاتهامهن بالاعتداء على كارما داخل المدرسة والتسبب في إصابتها بعاهة مستديمة.

وتسلمت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الذي أثبت تعرض الطفلة لإصابات بالغة، نتج عنها كسر في عظام الأنف وعاهة مستديمة.

طالبة متهمة مشاجرة مدرسة التجمع

