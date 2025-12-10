ضبط شخص ينتحل صفة طبيب ويكشف على المرضى في صيدلية بالفيوم

طابا تستقبل أمطارًا خفيفة وجنوب سيناء ترفع الطوارئ تحسبًا للسيول -صور

محافظ الإسكندرية: لجان المنتزه تشهد إقبالًا كبيراً من الناخبين -صور

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، حملة رقابية أسفرت عن ضبط شخص ينتحل صفة طبيب ويقوم بالكشف على المرضى في إحدى الصيدليات، بالإضافة إلى ضبط 764 عبوة أدوية بشرية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وأدوية تم كشط أسعارها وبيعها بسعر أعلى من السعر الرسمي المحدد.

كما أسفرت الحملة عن غلق 3 صيدليات لعدم وجود طبيب صيدلي لإدارتها.

صرح بذلك المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، موضحًا أنه تم ضبط شخص حاصل على بكالوريوس تجارة ينتحل صفة طبيب ويقوم بالكشف على المرضى في إحدى الصيدليات بقرية ترسا التابعة لمركز الفيوم.

وأضاف أن الحملة ضبطت 84 عبوة أدوية بشرية منتهية الصلاحية في إحدى الصيدليات بنفس القرية، 480 صنفًا من الأدوية البشرية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى أصناف تم كشط أسعارها وبيعها بسعر أعلى من السعر المحدد في صيدليات بقرية ترسا.