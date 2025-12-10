ضبط مسؤولة كيان تعليمي وهمي بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، في توجيه ضربة جديدة لمحاولات النصب وانتحال الصفة، بضبط مديرة مسؤولة عن إدارة كيان تعليمي غير مرخص بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، تورطت في ممارسة نشاط احتيالي واسع استهدف المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات تدريبية بزعم تمكينهم من الالتحاق بوظائف داخل مؤسسات وشركات كبرى.



وكشفت التحريات، أن المتهمة أوهمت ضحاياها بأن الشهادات التي يصدرها الكيان تمكنهم من الالتحاق بوظائف في جهات مختلفة على غير الحقيقة، مقابل مبالغ مالية، فضلاً عن ترويج نشاطها الإجرامي عبر صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب المزيد من الضحايا.



وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمة داخل مقر الكيان الوهمي، وبحوزتها عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب إصدارها للكيان، وهاتفين محمولين تبين بفحصهما احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.