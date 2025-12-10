إعلان

إسعاف الوادي الجديد يدفع بـ 32 سيارة أمام اللجان الانتخابية

كتب : محمد الباريسي

01:15 م 10/12/2025

إسعاف الوادي الجديد

أعلن الدكتور أحمد النفار، رئيس مرفق الإسعاف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المرفق بالتزامن مع انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025 بالمحافظة، وذلك من خلال الدفع بـ 32 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين كافة اللجان الانتخابية على مستوى الدائرتين بالمحافظة.

وأوضح النفار أن سيارات الإسعاف تم توزيعها بشكل استراتيجي على مقار اللجان ومحيطها، بما يضمن سرعة التدخل في حال حدوث أي طارئ بين الناخبين أو القائمين على العملية الانتخابية

وأضاف أن جميع السيارات مزودة بأجهزة طبية حديثة، وكوادر إسعافية مدربة على أعلى مستوى، للتعامل الفوري مع الحالات الحرجة ونقلها إلى أقرب مستشفى حال الحاجة.

وأكد رئيس المرفق، أن غرفة عمليات الإسعاف تعمل على مدار الساعة للتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وغرف عمليات الصحة والجهات الأمنية، لمتابعة الموقف بشكل لحظي وضمان التدخل السريع في مختلف المراكز.

كما تم تخصيص فريق دعم طبي متنقل للتحرك إلى أي موقع يشهد ازدحامًا أو حالات تستدعي تعزيز التواجد الإسعافي.

إسعاف الوادي الجديد انتخابات مجلس النواب 2025 اللجان الانتخابية

