محافظ أسوان يتفقد اللجان الإنتخابية فى اليوم الأول لجولة الإعادة -صور

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، عددًا من اللجان الإنتخابية فى اليوم الأول لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتى تجرى على يومي 10 و 11 ديسمبر الحالى، من بينها لجنة مدرسة عبد المجيد حسين الإعدادية بنات.

وقال كمال، إن المشاركة الإيجابية فى الانتخابات تمثل رسالة وطنية ومسئولية دستورية لكل مواطن، مشيراً إلى أن الإدلاء بالصوت الانتخابي يعبر عن الوعى السياسى والحرص على مستقبل الوطن ، كما يرسخ قيم الإنتماء والولاء، وخاصة أن مشاركة المواطنين فى صناديق الاقتراع يعتبر هو السبيل الحقيقي لبناء دولة قوية مستقرة قادرة على تحقيق طموحات أبنائها.

وحث محافظ أسوان، المواطنين على إبلاغ اللجنة الفرعية أو اللجنة العامة للإنتخابات عن أى مخالفات، لقيام الهيئة الوطنية للانتخابات المختصة بإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف: دورنا كجهاز تنفيذي هو تقديم الدعم اللوجستي خارج اللجان، لافتاً إلى أن الانتخابات تتم داخل ١٥٢ لجنة فرعية تضم الدائرة الأولى منها بمركز أسوان تشمل ٥٤ لجنة فرعية، حيث تبلغ طاقتها التصويتية عدد ٤١٧٨٥١ ناخبا، فيما تشمل الدائرة الثالثة بنصر النوبة ٤٣ لجنة فرعية بإجمالى طاقة تصويتيه ٨١٧٤٥ ناخب، بينما تشمل الدائرة الرابعة بمركز إدفو ٥٥ لجنة فرعية بإجمالي طاقة تصويتيه ٣٣٧١٣٥ ناخبا.