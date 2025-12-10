الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عاملة بالسجن المؤبد وألزمتها بالمصاريف الجنائية، لاتهامها بخطف طفلة عمرها 3 سنوات بالإكراه والتحايل



صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أيمن عبد الله أبو غزالة، والمستشار محمد سعيد عبد الحميد.

تفاصيل خطف طفلة في الإسكندرية



ترجع وقائع القضية رقم 24007 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة أول العامرية، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغاً باختفاء طفلة بمنطقة شاطئ النخيل.

وتوصلت التحريات إلى اختطاف المتهمة "م.خ.م" 51 عاما، عاملة، الطفلة "أ.س.أ" 3 سنوات، أثناء تواجدها للهو رفقة عدد من الأطفال بالممشى البحري بمنطقة شاطئ النخيل، بقصد استغلالها في معاونتها على نشاطها الإجرامي في التسول.



خطف طفلة لاستغلالها في التسول



ووفقاً لأوراق القضية، توجهت المتهمة نحو الطفلة المجني عليها وقدمت للأطفال الموجودين معها مبالغ مالية وبعض الحلوى فانشغلوا عن مراقبة شقيقتهم المجني عليها، وخطفتها وحملتها بين ذراعيها وفرت هاربة.

ألقي القبض على المتهمة وأرشدت عن مكان تواجد الطفلة المجني عليها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول.

وقررت النيابة العامة إحالة المتهمة إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.