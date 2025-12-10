لم تتحمّل فراقه.. وفاة سيدة بعد يوم من رحيل زوجها في بني سويف

في واقعة إنسانية هزّت أهالي قرية هربشنت التابعة لمركز ببا محافظة بني سويف، رحلت زوجة مسنة عن عالمنا بعد يوم واحد فقط من وفاة زوجها، وكأن قلبها أبى أن يكمل الحياة من دونه، فتبِعته قبل ساعات من رفع سرادق العزاء الخاص به.



كان "رمضان إمبابي"، رحل قبل يوم واحد، تاركًا خلفه سيرة طيبة بين جيرانه، فتجمّع الرجال في سرادق العزاء أمام منزله، بينما جلست زوجته " الحاجة نعمة"، داخل البيت تحدّق طويلًا في الفراغ، لا تستوعب فكرة أنه لم يعد بجوارها. كانت تردّد بصوت ينكسر بين كلمة وأخرى " كان سندي.. من غيره هعيش إزاي؟"



في صباح اليوم التالي، ومع استعداد أهل القرية لرفع سرادق عزاء الزوج، أغمضت الزوجة عينيها في هدوء، كما لو أنها اختارت أن ترحل إليه بالطريقة نفسها التي عاشا بها معًا… بلا ضجيج، و أكدت أسرتها أنها نامت ولم تستيقظ.



انتشر الخبر بين أهالي القرية، فعمّ الحزن المكان، وتعالت الدعوات للزوجين. قال الأهالي في مشهد يغلب عليه البكاء: "ما استحملتش الفُرقة.. قلبها كان معلّق بيه لآخر لحظة."