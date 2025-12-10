بالصور- رئيس جامعة أسيوط يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

أدلى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الأربعاء 10 ديسمبر، بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك بلجنته الانتخابية بمدرسة النصر الابتدائية المشتركة بمنطقة إسماعيل القباني بمحافظة أسيوط.



وأكد الدكتور المنشاوي أن الإدلاء بالصوت الانتخابي يعد إحدى أهم وسائل التعبير عن الإرادة الشعبية وترسيخ مبادئ الديمقراطية. مشيرًا إلى أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات واجب وطني ومسؤولية مجتمعية تُسهم في دعم مؤسسات الدولة ودفع مسيرة البناء والتنمية.



ودعا رئيس جامعة أسيوط جموع المواطنين إلى المشاركة في التصويت بحرية تامة، إدراكًا لأهمية الصوت الانتخابي في تشكيل المشهد البرلماني، مشيرًا إلى أن هذا الاستحقاق يتطلب وعيًا وتكاتفًا من جميع أبناء الوطن لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة واستكمال خطوات البناء والتحديث.



وأكد أن جامعة أسيوط ستظل نموذجًا رائدًا في نشر الوعي المجتمعي وترسيخ قيم الانتماء، مستندة في ذلك إلى دورها التنويري ورسالتها في إعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في القضايا الوطنية.



وأكد الدكتور المنشاوي على أن كل صوت انتخابي يشكل لبنة مهمة في بناء مستقبل الوطن، موضحًا أن الصوت أمانة ومسؤولية، وهو الأداة التي يختار من خلالها المواطن ممثليه تحت قبة البرلمان. كما دعا إلى حسن اختيار المرشحين ممن يمتلكون الكفاءة والقدرة على التشريع والرقابة ونقل صوت المواطن بموضوعية ومسؤولية.



جدير بالذكر أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط جهزت 285 مركزًا انتخابيًا يضم 353 لجنة فرعية تستقبل أكثر من 2 مليون و251 ألف ناخب وناخبة يخوض أمامهم 87 مرشحًا منافسة قوية على 9 مقاعد بنظام الفردي، مؤكدًا أن جميع المقار الانتخابية بدأت العمل في أجواء مستقرة وسط إشراف قضائي وتأمين شامل من مديرية الأمن.