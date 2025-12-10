قام المهندس محمد صفائي، عضو مجلس الإدارة المتفرغ للمنطقة الجنوبية، يرافقه المهندس مفتاح حسن سلطان، رئيس منطقة كهرباء مصر الوسطى، بزيارة ميدانية لمشروع إنشاء محطة محولات مزارع بني سويف جهد ٢٢٠/ ٦٦/ ٢٢ ك.ف؛ للعمل على إزالة أي معوقات وتأكيد تنفيذ كل بنود التعاقد مع الشركة المنفذة ومتابعة خطوط ربطها على جهد ٢٢٠ ك.ف وجهد ٦٦ ك.ف الشركة المنفذة للخطوط بمحافظة بني سويف، ووضع اللمسات الأخيرة، تمهيدًا لإطلاق التيار على محطة محولات بني سويف جهد٢٢٠/ ٦٦ ك.ف، خلال الفترة القصيرة المقبلة.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز كفاءة واستقرار الشبكة القومية الموحدة، وبناءً على توجيهات ومتابعة مستمرة من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتعليمات المهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرار التيار الكهربائي، ومتابعة وإشراف المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

واستمع العاملون إلى توجيهات عضو مجلس الإدارة المتفرغ للمنطقة الجنوبية؛ الذي أكد أهمية الالتزام بسرعة التنفيذ ودقة المتابعة، لتحقيق أعلى معدلات الأداء والارتقاء بمستوى التنفيذ، بحضور المهندس رفيق كمال مدير عام مشروعات الخطوط، والمهندس محمد رمضان مدير عام مشروعات المحطات، والمهندس سيد عبد الحفيظ مدير عام شبكات بني سويف، والمهندس محمد زهني مدير عام الأعمال المدنية، والمهندس محمد أنور مدير عام الوقاية والاختبارات، والمهندسة نرمين عادل مهندسة المشروع، والمهندس أيمن فتحي، اختبارات، والمهندس أحمد الوتار، والمهندس جمعة عبد الله شبكات بني سويف، والمهندس خالد عشرى مدني، وعدد من العاملين بالقطاع الشمالي وبالتعاون والتنسيق المشترك مع شركة مدكور للمقاولات الشركة المنفذة.

وكانت الشركة المصرية لنقل الكهرباء قد وقعت عقدًا مع شركة مدكور للمقاولات؛ لإنشاء محطة محولات مزارع بني سويف جهد ٢٢/٦٦/٢٢٠ ك.ف من النوع المعزول بالغاز (Gis) سعة ( 3× 175 + 3× 40 م.ف.أ)؛ بهدف تدعيم التغذية الكهربائية لمشروعات مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمحافظة بني سويف والمنيا، ضمن مخطط الاستصلاح الزراعي وربطها بالشبكة الكهربائية، واستكمالًا لخطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء في دعم واستقرار الشبكة القومية الموحدة وتوفير البنية الكهربائية اللازمة للمشروعات القومية الكبرى؛ بما يُسهم في تعزيز كفاءة نقل الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.

