ضبط 10 أطنان دقيق و5 ملايين جنيه عملات أجنبية خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لحماية المستهلكين وضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية والعملات الأجنبية.



تمكنت أجهزة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن من ضبط أكثر من 10 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم خلال 24 ساعة، في إطار الحملات المكبرة على المخابز السياحية الحرة والمدعمة للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وعدم الإعلان الخاطئ عنها.



وفي نفس الإطار، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، بلغت قيمتها المالية ما يزيد عن 5 ملايين جنيه، في ضربة أمنية لمكافحة المضاربة وإخفاء العملات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات والمضبوطات.



