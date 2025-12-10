الفيدرالي الأمريكي يحسم سعر الفائدة خلال ساعات وسط ترقب عالمي

يحسم مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سعر الفائدة على الدولار خلال ساعات وسط ترقب الأسواق العالمية والبنوك المركزية للقرار.

واجتماع اليوم يعد آخر اجتماع للمركزي الأمريكي لحسم سعر الفائدة خلال 2025 بعد أن خفضها 0.5% على مرتين في آخر اجتماعين له بعد تباطؤ معدل التضخم وتزايد ضغوط دونالد ترامب.

وتراجع سعر الفائدة على الدولار إلى 3.75% و4% بعد آخر خفضين للمركزي الأمريكي.

ويتوقع المحللون خفض الفيدرالي لسعر الفائدة اليوم بنسبة 0.25% للمرة الثالثة على التوالي بهدف إنعاش الاقتصاد الأمريكي وبعد استيعاب الضغوط التضخمية.

ويدخل قرار الفيدرالي الأمريكي في اهتمامات صناع القرار على مستوى العالم باعتبار أمريكا أكبر قوة اقتصادية على مستوى العالم، وارتباط جزء كبير للتجارة بالدولار.