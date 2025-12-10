إعلان

محافظ المنوفية يزور نفق البساتين لمتابعة تطويره -صور

كتب : أحمد الباهي

11:11 ص 10/12/2025
    تجهيزات صب الخرسانة في نفق البساتين
    تواصل أعمال تطوير نفق البساتين
    أعمال قطع الحديد أمام نفق البساتين

توجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم الأربعاء، لتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق البساتين المعروف بـ"كوبري الميتين" بنطاق حي غرب شبين الكوم، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الأنفاق والمحاور المرورية والاستعداد لموسم الشتاء.


واطّلع المحافظ خلال الجولة على الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، والتي تشمل قطع الفرمة وتغيير شبكة الصرف وتركيب وحدة رفع جديدة للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار، إلى جانب تركيب إنارة حديثة وتنفيذ أعمال تطوير وتجميل بالمنطقة المحيطة بالنفق.


ووجّه محافظ المنوفية بمضاعفة الجهود والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت، مع تذليل أي معوقات أولًا بأول، والتأكيد على تطبيق جميع المواصفات والمعايير الفنية لضمان سلامة المواطنين.


كما شدد على استمرار التنسيق مع إدارة المرور لتيسير الحركة المرورية، نظرًا لأهمية النفق وحيويته باعتباره أحد المحاور المرورية الرئيسية بمدينة شبين الكوم.

