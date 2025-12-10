إعلان

إقبال متوسط في لجان مسقط رأس المرشحين بانتخابات النواب بالمنيا

كتب : جمال محمد

11:16 ص 10/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    انتخابات النواب بالمنيا ١
  • عرض 3 صورة
    لجان المنيا ٢

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، انطلاق الانتخابات في 5 دوائر انتخابية على مستوى المحافظة، وذلك على مدار يومين.

وشهدت الساعات الأولى إقبال ضعيف في غالبية اللجان ومتوسط في لجان مسقط رأس المرشحين، وسط تواجد أمني مشدد أمام جميع اللجان لتأمين دخول وخروج الناخبين.

وتجرى انتخابات النواب بالمنيا في الدوائر التي ألغيت نتائجها في المرة السابقة، وهي دوائر ( مركز وبندر المنيا - مغاغة والعدوة وبني مزار - أبو قرقاص - ملوي - ديرمواس ).

وجهزت محافظة المنيا 377 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 489 لجنة فرعية، للانتخابات لاستقبال 3 ملايين و58 ألفًا و704 ناخبين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لجان المنيا انتخابات مجلس النواب 2025 المنيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأربعاء
أسئلة حرجة مع مجدي الجلاد| د. مهاب مجاهد يكشف سر تغير مزاج المصريين.. وتأثير الأزمات الاقتصادية
ماذا حدث للوثائق المصرية بمتحف اللوفر: كيف أتلفت المياه 400 كتاب نادر؟