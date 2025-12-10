إقبال متوسط في لجان مسقط رأس المرشحين بانتخابات النواب بالمنيا

محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الانتخابات في جولة الإعادة بالمنتزه -صور

شهدت محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، انطلاق الانتخابات في 5 دوائر انتخابية على مستوى المحافظة، وذلك على مدار يومين.

وشهدت الساعات الأولى إقبال ضعيف في غالبية اللجان ومتوسط في لجان مسقط رأس المرشحين، وسط تواجد أمني مشدد أمام جميع اللجان لتأمين دخول وخروج الناخبين.

وتجرى انتخابات النواب بالمنيا في الدوائر التي ألغيت نتائجها في المرة السابقة، وهي دوائر ( مركز وبندر المنيا - مغاغة والعدوة وبني مزار - أبو قرقاص - ملوي - ديرمواس ).

وجهزت محافظة المنيا 377 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 489 لجنة فرعية، للانتخابات لاستقبال 3 ملايين و58 ألفًا و704 ناخبين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.