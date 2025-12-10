10 صور توثق التحول.. هكذا أصبح مجمع ملاعب المصري البورسعيدي

أسدل النادي المصري، الستار، اليوم الأربعاء، على مجمع ملاعب السيد متولي بعد انتهاء عملية تطويره، وافتتاحها بحضور اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، وكامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري.

وتمت أعمال التطوير وفقًا لأحدث المواصفات العالمية والتي استغرقت قرابة 4 أشهر وتكفل بها كامل أبو علي من حسابه الشخصي.

ويضم مجمع ملاعب النادي المصري بعد تطويره ملعب قانوني مغطى بأحدث أجيال النجيل الصناعي المستخدمة في الملاعب الأوربية، بالإضافة لملعب للناشئين والبراعم وكذلك المرافق التي يتطلبها الملعب، والمتمثلة في غرف خلع الملابس، وأنظمة ري وصرف الملاعب بما تشمله من خزانات للمياه، ومضخات للرفع وأيضًا أحدث أنظمة الإضاءة والأنوار الكاشفة ومقاعد المتفرجين والبدلاء.

كما شملت عملية التطوير أيضا إنشاء مدخل وسور جديد للملعب بالإضافة لتطوير السور القديم بالكامل وكذلك تم إنشاء ساحة انتظار سيارات بمدخل الملعب.