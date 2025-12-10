إعلان

محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الانتخابات في جولة الإعادة بالمنتزه -صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

11:08 ص 10/12/2025
    محافظ الإسكندرية يتفقد سير العملية الانتخابية بمدرسة الرحمانية في جولة إعادة المنتزة-صور (2)
    محافظ الإسكندرية يتفقد سير العملية الانتخابية بمدرسة الرحمانية في جولة إعادة المنتزة-صور (4)
    محافظ الإسكندرية يتفقد سير العملية الانتخابية بمدرسة الرحمانية في جولة إعادة المنتزة-صور (6)
    محافظ الإسكندرية يتفقد سير العملية الانتخابية بمدرسة الرحمانية في جولة إعادة المنتزة-صور (5)
    محافظ الإسكندرية يتفقد سير العملية الانتخابية بمدرسة الرحمانية في جولة إعادة المنتزة-صور (8)
    محافظ الإسكندرية يتفقد سير العملية الانتخابية بمدرسة الرحمانية في جولة إعادة المنتزة-صور (3)
    محافظ الإسكندرية يتفقد سير العملية الانتخابية بمدرسة الرحمانية في جولة إعادة المنتزة-صور (9)
    محافظ الإسكندرية يتفقد سير العملية الانتخابية بمدرسة الرحمانية في جولة إعادة المنتزة-صور (7)

تفقد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، سير العملية الانتخابية داخل مدرسة الرحمانية الابتدائية بمنطقة الإصلاح، وذلك مع انطلاق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بدائرة المنتزة.

واطمأن المحافظ على تيسير دخول وخروج الناخبين، وتوفير الخدمات التنظيمية داخل اللجنة، موجها باستمرار دعم كبار السن وذوي الهمم، وتوفير كل الاحتياجات اللازمة لضمان عملية تصويت يسيرة ومنظمة.

وشملت جولة المحافظ المرور على عدد من اللجان الانتخابية الأخرى في نطاق الدائرة، لمتابعة انتظام العمل ورصد معدلات الإقبال منذ الساعات الأولى لفتح اللجان.

يتنافس في الانتخابات بالدائرة 27 مرشحا على مقعد واحد، وسط استعدادات مكثفة لضمان سير العملية بشفافية وتنظيم كامل.

وتضم دائرة المنتزه لجنة عامة واحدة و79 مقرا انتخابيا تشمل 152 لجنة فرعية، بإجمالي عدد ناخبين يبلغ 1,263,674 ناخبا، وتقع جميعها ضمن نطاق أقسام شرطة منتزة أول وثان وثالث.

وأعلنت المحافظة عن تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة في حيَّي منتزه أول وثان، وربطها مباشرة بالغرفة المركزية في ديوان عام محافظة الإسكندرية، لمتابعة الموقف التنفيذي أولًا بأول والتدخل الفوري حال حدوث أي طارئ خلال يومي العملية الانتخابية.

ووجه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بتجهيز أماكن مخصصة لاستراحة كبار السن وذوي الهمم داخل المقرات الانتخابية، مع توفير كراسي متحركة لتسهيل الحركة، وهو ما انعكس على زيادة الإقبال منذ الصباح، وطمأن المواطنين على سهولة المشاركة دون أي معوقات.

محافظ الإسكندرية لجان الانتخابات الإسكندرية الفريق أحمد خالد انتخابات مجلس النواب 2025

