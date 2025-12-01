أصدرت إدارة مدارس الإسكندرية الدولية للغات بيانًا صحفيًا، مساء اليوم الإثنين، في أول تعليق رسمي على الواقعة محل التحقيقات الجارية بنيابة المنتزه ثانٍ، والمتعلقة باتهام عامل خدمات بالتحرش بعدد من تلاميذ مرحلة رياض الأطفال والتعدي عليهم داخل المدرسة.



وأكدت الإدارة التزامها الكامل بسلامة الطلاب، وحرصها على وضع الحقائق في إطارها الصحيح، دون استباق لنتائج التحقيقات.

إجراءات فورية عقب الإخطار



أوضحت إدارة المدرسة أنها بادرت باتخاذ سلسلة من الإجراءات الحاسمة فور إخطارها رسميًا بالواقعة، في مقدمتها التعاون الكامل مع جهات التحقيق، وتمكين السلطات المختصة من أداء مهامها في إطار القانون، وصولًا إلى كشف الحقيقة كاملة.

إيقاف المتهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات



كما قررت الإدارة إيقاف العامل المعني عن العمل فورًا، لحين انتهاء التحقيقات، مع تعزيز إجراءات التأمين داخل المدرسة، ومنع تواجد أي أفراد من غير المعلمين في نطاق الطلاب، دون التأثير على سير العملية التعليمية.

تعزيز الإشراف اليومي



أكد البيان أن المدرسة قامت بتقوية منظومة الإشراف الداخلي، من خلال زيادة عدد المشرفين في الممرات والمناطق المشتركة، وتكليف مسؤولين إداريين بمتابعة أماكن تواجد الطلاب بشكل دوري. كما تم تطوير منظومة المراقبة بالكاميرات، من حيث العدد والدقة، مع مضاعفة فرق المتابعة اللحظية لضمان أعلى درجات الانضباط.

تنظيم وجود العمال داخل المدرسة



أشارت الإدارة إلى أنها اتخذت إجراءات تنظيمية صارمة لضمان الانضباط داخل المنشأة التعليمية، شملت منع تواجد أي عامل خدمات من الذكور داخل نطاق الطلاب بشكل نهائي، واقتصار المهام على العاملات الإناث فقط. كما تم التشديد على التحقق من الهويات ومسارات الحركة داخل المدرسة، وتعزيز المتابعة المباشرة من مشرفي الإدارة، مع إعادة التأكيد على هذه الضوابط تزامنًا مع الأحداث الجارية.

خطة شاملة لتعزيز الأمان



أعلنت المدرسة عن بدء تنفيذ خطة متكاملة لتعزيز الأمان داخل جميع المرافق، تشمل تكثيف إجراءات السلامة والإشراف، والالتزام الكامل بتنفيذ توصيات الجهات المختصة دون تأخير. كما تتضمن الخطة تنظيم دورات توعوية للطلاب، تحت إشراف مختصين نفسيين وتربويين، بهدف تعزيز وعيهم بطرق الحماية الذاتية، وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي سلوك غير آمن.

احترام سير التحقيقات ودقة المعلومات



شدد البيان على التزام المدرسة بعدم نشر أي معلومات غير دقيقة أو غير مكتملة، احترامًا لسير التحقيقات الجارية، وحفاظًا على حقوق جميع الأطراف، وأكدت الإدارة أن التواصل بشأن الواقعة سيتم فقط من خلال البيانات الرسمية الصادرة عنها أو عن الجهات المختصة.



واختتمت إدارة مدارس الإسكندرية الدولية للغات بيانها بالتأكيد على أن تاريخها الممتد وقيمها الراسخة لم تكن يومًا شعارات، بل مسؤولية تتحملها بصدق وجدية. وأكدت أن ثقة أولياء الأمور تمثل أعز ما تملكه المدرسة، ومنها تستمد قوتها وقدرتها على تجاوز مثل هذه المواقف، مشددة على التزامها الكامل بحماية الطلاب ودعمهم، حتى انتهاء التحقيقات وظهور الحقيقة كاملة.



كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرض الأطفال المجني عليهم على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي وبيان ما إذا كانت هناك إصابات أو آثار تدعم الاتهامات المنسوبة إليه، فضلا عن تفريغ كاميرات المراقبة.

معاينة ميدانية لمكان الواقعة وتفريغ الكاميرات



وأجرى فريق من النيابة العامة، معاينة ميدانية للمدرسة، بمشاركة الأطفال وأولياء أمورهم، حيث تم فحص المنطقة المشار إليها في البلاغات داخل المدرسة، والتي يُشتبه في أنها شهدت وقائع التعدي، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة داخل المدرسة، واستكمال سماع أقوال الشهود.



استدعاء مسؤولي المدرسة ومواجهة المتهم

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال أولياء الأمور وشاهدة العيان التي كانت أول من أثارت الشكوك حول الواقعة، كما تم استدعاء عدد من مسؤولي المدرسة والمشرفين لسؤالهم حول نظام الإشراف داخل الحديقة وسلوك العامل المتهم. وجرى أيضًا مواجهة المتهم بما ورد في أقوال أولياء الأمور، والتي تضمنت اتهامات مباشرة بالتحرش وملامسة مناطق حساسة في أجساد الأطفال، وهي الاتهامات التي أنكرها خلال التحقيقات.



التحقيقات مستمرة



وتواصل نيابة المنتزه ثان تحقيقاتها في الواقعة المقيدة برقم 16372 لسنة 2025 إداري المنتزه ثانٍ، والتي تضمنت ببلاغات من أربعة أولياء أمور، أفادوا فيها بتعرض أبنائهم، وهم ثلاث فتيات وولد من مرحلة رياض الأطفال، لاعتداءات جسدية من قبل عامل بالمدرسة.



وأشارت أقوال أولياء الأمور إلى أن الوقائع حدثت داخل ساحة اللعب، في غياب الإشراف التربوي، وأن بعض الأطفال أفادوا بتعرضهم لممارسات غير لائقة من قبل العامل.



