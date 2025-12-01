لمراقبة 1280 بقالًا.. "تجارية كفر الشيخ" تتابع صرف تموين ديسمبر

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شكلت الغرفة التجارية بكفر الشيخ، اليوم الإثنين، غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتظام صرف المقررات التموينية لشهر ديسمبر 2025، عبر 1280 بقالًا تموينيًا ومشروع "جمعيتي" على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

أكد المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة، انتظام العمل بكافة المنافذ منذ التاسعة صباحًا، وذلك بعد تجاوز الأعطال الفنية التي شهدتها المنظومة أمس، مشيرًا إلى أن عملية صرف السلع المدعمة تسير حاليًا بكل سهولة ويسر في كافة ربوع المحافظة.

وأوضح "عبدالغفار" أن غرفة العمليات تواصل عملها على مدار اليوم لرصد أي أعطال قد تطرأ على الشبكة الإلكترونية، ومتابعة معدلات الضخ للتأكد من عدم وجود أي نقص في المقررات أثناء تسليمها من مخازن شركة الجملة إلى البقالين.