إعلان

لمراقبة 1280 بقالًا.. "تجارية كفر الشيخ" تتابع صرف تموين ديسمبر

كتب : إسلام عمار

09:30 م 01/12/2025

المهندس حاتم عبدالغفار رئيس الغرفة التجارية في كفر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شكلت الغرفة التجارية بكفر الشيخ، اليوم الإثنين، غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتظام صرف المقررات التموينية لشهر ديسمبر 2025، عبر 1280 بقالًا تموينيًا ومشروع "جمعيتي" على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

أكد المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة، انتظام العمل بكافة المنافذ منذ التاسعة صباحًا، وذلك بعد تجاوز الأعطال الفنية التي شهدتها المنظومة أمس، مشيرًا إلى أن عملية صرف السلع المدعمة تسير حاليًا بكل سهولة ويسر في كافة ربوع المحافظة.

وأوضح "عبدالغفار" أن غرفة العمليات تواصل عملها على مدار اليوم لرصد أي أعطال قد تطرأ على الشبكة الإلكترونية، ومتابعة معدلات الضخ للتأكد من عدم وجود أي نقص في المقررات أثناء تسليمها من مخازن شركة الجملة إلى البقالين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الغرفة التجارية بكفر الشيخ حاتم عبدالغفار صرف المقررات التموينية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

توخوا الحذر.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن الشبورة المائية وطقس الساعات المقبلة
منظمة الصحة العالمية تحذر من حقن فقدان الوزن |تفاصيل
قرار من الاتحاد الأفريقي بشأن أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
يلتقي منتخب مصر الثاني بالنسخة الجارية من كأس العرب قطر
"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا
مصدر: تقسيم تذكرة أتوبيسات النقل العام يشمل الأتوبيسات المكيفة
هل الوقت مناسب للاستثمار في الذهب؟ خبراء وتجار يجيبون
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة