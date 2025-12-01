إعلان

بـ 2 مليون جنيه.. وزير الرياضة يفتتح ملاعب بادل تنس بشرم الشيخ (صور)

كتب : رضا السيد

05:52 م 01/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    وزير الرياضة يفتتح ملاعب بادل تنس
  • عرض 4 صورة
    جولة وزير الشباب والرياضة
  • عرض 4 صورة
    الوزير يتفقد المبادرات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جنوب سيناء - رضا السيد:

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، ملعبين لرياضة "البادل تنس" بنادي شرم الشيخ الرياضي، بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه، وذلك خلال زيارته للمدينة لتفقد عدد من المبادرات والمنشآت الرياضية.

شملت جولة الوزير تفقد الأنشطة الجاري تنفيذها بالنادي، والتي تضمنت مشروع "ألف بنت ألف حلم"، ومشروع اللياقة البدنية للنشء والشباب، والمشروع القومي للفتاة والمرأة، إلى جانب متابعة العمل في أكاديميات الكاراتيه، وكرة القدم، والكونغ فو.

وأكد "صبحي" أن الاهتمام بالمحافظات الحدودية يأتي في صدارة أولويات الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير خدمات متكاملة لأبناء هذه المناطق، موضحًا أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة تنموية شاملة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المنشآت.

وأشار الوزير إلى أن التوسع في الأنشطة والبرامج داخل الأندية ومراكز الشباب يهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، وتنمية المهارات، واكتشاف المواهب، بما يرسخ مفهوم "الرياضة أسلوب حياة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أشرف صبحي وزير الرياضة بادل تنس شرم الشيخ

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل الوقت مناسب للاستثمار في الذهب؟ خبراء وتجار يجيبون
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة