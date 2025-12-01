بـ 2 مليون جنيه.. وزير الرياضة يفتتح ملاعب بادل تنس بشرم الشيخ (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، ملعبين لرياضة "البادل تنس" بنادي شرم الشيخ الرياضي، بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه، وذلك خلال زيارته للمدينة لتفقد عدد من المبادرات والمنشآت الرياضية.

شملت جولة الوزير تفقد الأنشطة الجاري تنفيذها بالنادي، والتي تضمنت مشروع "ألف بنت ألف حلم"، ومشروع اللياقة البدنية للنشء والشباب، والمشروع القومي للفتاة والمرأة، إلى جانب متابعة العمل في أكاديميات الكاراتيه، وكرة القدم، والكونغ فو.

وأكد "صبحي" أن الاهتمام بالمحافظات الحدودية يأتي في صدارة أولويات الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير خدمات متكاملة لأبناء هذه المناطق، موضحًا أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة تنموية شاملة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المنشآت.

وأشار الوزير إلى أن التوسع في الأنشطة والبرامج داخل الأندية ومراكز الشباب يهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، وتنمية المهارات، واكتشاف المواهب، بما يرسخ مفهوم "الرياضة أسلوب حياة".