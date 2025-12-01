ترويع طفل وإتلاف جرار زراعي.. الحكم بالمؤبد على ثلاثة متهمين بقنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار ضياء الدين أحمد دهيس وعضوية المستشارين أحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وأمير رشاد أمير، وسكرتارية كرم الطاهر ويوسف الشيخ، ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد في واقعة إطلاق النار وحيازة أسلحة وذخائر، وترويع طفل وإتلاف جرار زراعي بمركز دشنا بمحافظة قنا.

وتعود أحداث القضية إلى 15 أكتوبر 2024، حين وجهت جهات التحقيق للمتهمين عبدالحميد ع.ع، وهلهول ف.ع، ومحمد ع.ع، تهم حيازة أسلحة وذخائر غير مرخصة، واستعراض القوة، وإطلاق النيران تجاه طفل كان يقود جرارًا زراعيًا، ما أدى إلى إتلاف الجرار.

وأُحيلت القضية، التي حملت رقم 15667 لسنة 2024 جنح دشنا والمقيدة برقم 5510 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، التي قضت غيابيًا بالسجن المؤبد على المتهمين.