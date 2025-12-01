إعلان

ترويع طفل وإتلاف جرار زراعي.. الحكم بالمؤبد على ثلاثة متهمين بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

11:05 ص 01/12/2025

محاكمة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار ضياء الدين أحمد دهيس وعضوية المستشارين أحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وأمير رشاد أمير، وسكرتارية كرم الطاهر ويوسف الشيخ، ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد في واقعة إطلاق النار وحيازة أسلحة وذخائر، وترويع طفل وإتلاف جرار زراعي بمركز دشنا بمحافظة قنا.

وتعود أحداث القضية إلى 15 أكتوبر 2024، حين وجهت جهات التحقيق للمتهمين عبدالحميد ع.ع، وهلهول ف.ع، ومحمد ع.ع، تهم حيازة أسلحة وذخائر غير مرخصة، واستعراض القوة، وإطلاق النيران تجاه طفل كان يقود جرارًا زراعيًا، ما أدى إلى إتلاف الجرار.

وأُحيلت القضية، التي حملت رقم 15667 لسنة 2024 جنح دشنا والمقيدة برقم 5510 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، التي قضت غيابيًا بالسجن المؤبد على المتهمين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنايات نجع حمادي السجن المؤبد قنا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة
عاجل - النقل العام تلغي التعريفة الموحدة وتعتمد سياسة الدفع حسب عدد المحطات