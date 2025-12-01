التحقيق في وفاة مستشار بالمعاش إثر حريق بمزرعة خيول بالقليوبية

باشرت جهات التحقيق المختصة بالقليوبية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات حادث اندلاع حريق داخل مزرعة خيول بجمعية عرابي بالعبور، أسفر عن وفاة مستشار بالمعاش، حيث تعرضت جثته للتفحم بالكامل.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من النجدة بنشوب الحريق في المزرعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، مدعمة بسيارات الإطفاء، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة.

جرى نقل جثة المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق لعرضها على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وظروفها بدقة. كما استدعي المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وفحص أسبابه وملابساته.

وحُرر محضر بالواقعة، واتخذت السلطات الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيقات لمعرفة ظروف وقوع الحادث بدقة.