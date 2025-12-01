إعلان

التحقيق في وفاة مستشار بالمعاش إثر حريق بمزرعة خيول بالقليوبية

كتب : أسامة عبدالرحمن

11:03 ص 01/12/2025

جثة-أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

باشرت جهات التحقيق المختصة بالقليوبية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات حادث اندلاع حريق داخل مزرعة خيول بجمعية عرابي بالعبور، أسفر عن وفاة مستشار بالمعاش، حيث تعرضت جثته للتفحم بالكامل.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من النجدة بنشوب الحريق في المزرعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، مدعمة بسيارات الإطفاء، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة.

جرى نقل جثة المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق لعرضها على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وظروفها بدقة. كما استدعي المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وفحص أسبابه وملابساته.

وحُرر محضر بالواقعة، واتخذت السلطات الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيقات لمعرفة ظروف وقوع الحادث بدقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القليوبية مزرعة خيول جمعية عرابي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة
عاجل - النقل العام تلغي التعريفة الموحدة وتعتمد سياسة الدفع حسب عدد المحطات