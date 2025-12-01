شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، فعاليات ختام أول بطولة من نوعها للبلياردو الصيني "هيبول" في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، والتي استضافتها مدينة شرم الشيخ، في حدث رياضي عالمي لاقى إشادة واسعة من الاتحادات الدولية والأفريقية والصينية للعبة.

وجرت المباريات النهائية وتوزيع الجوائز على الفائزين بحضور الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، ورؤساء الاتحادات الصيني والأفريقي، ومطيع إسماعيل رئيس مجلس إدارة إحدى الفنادق، وأحمد سعيد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ممثلًا عن رئيسه عمرو الخرادلي.

وسلّم وزير الشباب والرياضة ومحافظ جنوب سيناء، وقيادات الاتحادات الدولية والمصرية والأفريقية، الجوائز للمراكز الأولى وسط أجواء احتفالية، عبّر خلالها المشاركون عن رضاهم الكبير عن مستوى تنظيم البطولة، مؤكدين أن الحدث قدّم نموذجًا مميزًا لنجاح مصر في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية.

وجاء تنظيم هذه البطولة الأولى من نوعها منفصلًا عن بطولات كأس العالم للبلياردو الفرنسي التي تستضيفها شرم الشيخ سنويًا منذ عام 2004، بالتنسيق مع الاتحادين المصري والدولي.

وقال محافظ جنوب سيناء إن البطولة حققت أهدافها في تنشيط السياحة الرياضية بمدينة شرم الشيخ، حيث شهدت مشاركة 136 لاعبًا ولاعبة إلى جانب أسرهم، ما ساهم في اكتمال نسب الإشغال طوال فترة المنافسات. وأشار إلى أن التنظيم حظي بإشادة كبيرة من مسؤولي الاتحادات الدولية الذين أكدوا أن اختيار مصر لاستضافة النسخة الأولى كان موفقًا، ويمثل خطوة مهمة لنشر اللعبة في القارة الأفريقية.

كما أكد المحافظ أنه من المقرر أن تنطلق بطولة مونديال البلياردو الفرنسي بمدينة شرم الشيخ يوم الأحد المقبل، في حدث عالمي جديد يستمر أسبوعًا كاملًا.

يُذكر أن فعاليات البطولة نُقلت عبر الشركة الكورية «Five-Six» إلى 64 دولة حول العالم، ما أضفى على الحدث طابعًا عالميًا واسع الانتشار.