طعنه بآلة حادة.. مأساة شاب قُتل أثناء عمله على "توكتوك" في قنا

في حادث مأساوي قلب حياة أسرة صغيرة رأسًا على عقب، فقد شاب حياته طعناً بآلة حادة أثناء عمله على توك توك في أحد شوارع مدينة قفط بمحافظة قنا، تاركًا طفلين يتيمين بعد وفاة والدتهما قبل شهرين فقط، وتتواصل الأجهزة الأمنية في حملة مكثفة للقبض على الجاني الهارب.

- تفاصيل الواقعة

تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قفط يفيد بمقتل شاب طعنًا في الطريق العام. وبالانتقال والفحص، تبين أن الضحية هو محمود شعبان، في الثلاثينيات من عمره، مقيم بمنطقة المعمل، والذي كان يعمل على توك توكه لتوفير لقمة العيش لطفليه بعد وفاة زوجته منذ شهرين.

وكشف عدد من الأهالي أن الجاني، الذي كان يبدو غير متزن نفسيًا، باغت الضحية وطعنه عدة طعنات بآلة حادة أثناء سيره على التوك توك، قبل أن يلوذ بالفرار تاركًا وراءه مشهدًا مأساويًا وسط شارع مزدحم، ما أثار حالة من الذعر بين المارة.

- خلفية مأساوية

الأهالي أكدوا أن محمود كان شخصًا ملتزمًا ومسؤولاً، ويتولى رعاية طفليه بعد وفاة زوجته الأخيرة خلال ولادة الطفل الثاني، وهو ما يجعل الحادث أكثر مأساوية ويضاعف من وقع الصدمة على أسرته الصغيرة.

- تحقيقات الشرطة

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُودعت جثة الضحية في مشرحة مستشفى قفط التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تواصل أجهزة الأمن التحقيقات لتعقب الجاني وضبطه، وسط تأكيد على سرعة ضبطه قبل تفاقم حالة القلق والخوف بين المواطنين.