عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ أسوان يتابع جاهزية اللجان الانتخابية (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جاهزية مقار اللجان الانتخابية التي ستشهد انتخابات مجلس النواب يومي 10 و 11 نوفمبر الجاري، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وتواصل المحافظ بشكل مباشر مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، موجهاً إياهم بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد القصوى والتركيز على تأمين المرافق العامة وضمان انتظامها في محيط اللجان، مع عدم التدخل في سير العملية الانتخابية.

وشدد كمال على أهمية مراجعة أعمال النظافة العامة، وتوفير مقاعد انتظار وكراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن، بالإضافة إلى توفير مظلات ومبردات مياه ومولدات كهربائية احتياطية، ووضع لوحات إرشادية لتسهيل حركة الناخبين.

وأكد المحافظ على تجهيز أجهزة تخاطب لاسلكية للتواصل المباشر بينه وبين القيادات المحلية لمتابعة فتح وغلق اللجان لحظة بلحظة.