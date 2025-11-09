محافظ المنيا يكرم رئيس قطاع البنك الزراعي لدوره في دعم خطط التنمية

المنيا - جمال محمد:

كرّم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الدكتور فتحي هلال، رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالمحافظة، تقديرًا لجهوده في دعم خطط التنمية وخدمة المجتمع المحلي، وذلك بمناسبة ترقيته رئيسًا لقطاع دعم وتطوير الفروع بالمركز الرئيسي للبنك.

أشاد المحافظ بالإسهامات البارزة التي قدمها هلال خلال فترة عمله بالمنيا، والتي شملت دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشاركة في تطوير منظومة النقل الداخلي، وتوقيع بروتوكولات لتمويل تقنين أراضي أملاك الدولة، مما عزز التنمية الزراعية بالمحافظة.

كما ثمّن كدواني الدور المجتمعي للبنك الزراعي في دعم الأسر الأكثر احتياجًا والمشاركة في المبادرات الوطنية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور فتحي هلال عن شكره لمحافظ المنيا والقيادات التنفيذية، مؤكدًا أن ما تحقق كان ثمرة للعمل الجماعي.