بعد مذكرة النيابة.. تطور قضائي جديد في قضية "مسن السويس"

كتب : حسام الدين أحمد

04:29 م 09/11/2025
السويس- حسام الدين أحمد:

استأنفت النيابة العامة في السويس على قرار محكمة جنح الجناين الدائرة الثانية، والتي برأت المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "مسن السويس" من تهمة البلطجة واستعراض القوة.

وقدمت نيابة فيصل والجناين مذكرة بالاستئناف على قرار المحكمة، في القضية رقم 7918، والخاصة بتعدي شقيقين على المواطن غريب مبارك عبدالباسط، يوم الجمعة 24 أكتوبر، أمام المنزل الذي يقيم فيه داخل شقة مستأجرة.

وقال مصدر قضائي إن محكمة جنح مستأنف الجناين، حددت جلسة الخميس الموافق 11 ديسمبر المٌقبل، لنظر الاستئناف على القضية، والتي انتهت بتنازل غريب عن البلاغ بالتعدي بالضرب.

وكانت محكمة جنح الجناين الدائرة الثانية قضت في أولى جلسات القضية الأربعاء الماضي، ببراءة المتهمين، وقررت انقضاء الدعوى الجنائية في تهمتي الضرب، والسب والقذف، بعد تنازل المجني عليه غريب مبارك عن الاتهام بالضرب، والتصالح مع المتهمين، وبرأت المحكمة المتهمين من تهمة البلطجة، واستعراض القوة.

وخلال الجلسة استمعت هيئة المحكمة لمرافعة النيابة العامة وبدأ ممثل النيابة مرافعته بالتأكيد على أن وقوف النيابة اليوم هو لتدافع عن الحق في وجه الباطل وعن الضعف في القوة.

وركز ممثل النيابة العامة بالسويس على فداحة الجرم ورمزيته، واصفاً إياه بـ "جريمة هزت المجتمع"، وبدأ ممثل النيابة مرافعته بالتأكيد على أن وقوف النيابة اليوم هو "لتدافع عن الحق في وجه الباطل وعن الضعف في القوة".

وشددت النيابة على حق المسن في السلام والأمان، قائلة: "ألم يحق للمجني عليه السلام والأمان؟".

واضاف أن الخلاف نشب بين المسن والمتهمين، لكن نفوسهم "سوّلت لهم رغبة آثمة في طرده من عقاره وملاذه الوحيد".

واختتمت النيابة مرافعتها بتأكيد قيمة الإنسان وكرامته: "إن الله كرم الإنسان ورفع شأنه وجعل له في الخلق مقامًا كبيرًا، وكل مساس به هو انتقاص لما كرمه الله به، وكل إهانة هو عدوان".

