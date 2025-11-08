تطورات جديدة فى واقعة دهس طالب المجمع التعليمي بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تواصل جهات التحقيق بمحافظة الإسماعيلية إجراءاتها في حادث مصرع الطالب إياد فؤاد، بالصف الأول الإعدادي داخل المجمع التعليمي، حيث تنتظر النيابة العامة نتائج تحليل المخدرات الخاصة بسائق الأتوبيس المتسبب في الواقعة، لبيان مدى تعاطيه أي مواد مخدرة وقت الحادث.

كما تقدم محامي المجني عليه، ببلاغ رسمي يتهم فيه إدارة المدرسة بالإهمال والتقصير في الإشراف على الطلاب أثناء خروجهم من الفصول واستقلال الأتوبيسات، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

وكانت النيابة العامة، قررت حبس سائق الأتوبيس 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بسرعة تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة داخل المجمع ومحيط الواقعة للوقوف على تفاصيل ما حدث.

وكشفت التحريات الأولية، أن الطفل كان يستعد لاستقلال الأتوبيس عقب انتهاء اليوم الدراسي، وأثناء مزاح أحد زملائه معه قام بدفعه فسقط أسفل عجلات المركبة أثناء تحركها، مما أدى إلى مصرعه في الحال.

كما تم الاستماع إلى أقوال عدد من شهود العيان وزملاء الطالب الذين أكدوا أن الواقعة تمت في لحظات مفاجئة.

وأوضحت مصادر أن حالة والدي الطفل سيئة جدًا عقب تلقيهما خبر الوفاة المفاجئة لنجلهما، وسط أجواء من الحزن الشديد داخل المجمع التعليمي.

وطالب أولياء الأمور، اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية بالتفتيش على إدارة المدرسة، ومراجعة الإجراءات التنظيمية داخل المجمع، مؤكدين وجود ما وصفوه بـ”الإهمال المتكرر” خلال الفترة الأخيرة، وضرورة تشديد الرقابة لضمان سلامة الطلاب أثناء وجودهم داخل المدرسة.