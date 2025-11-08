الشباب والرياضة بأسيوط تحث المواطنين على المشاركة في انتخابات البرلمان

أسيوط - محمود عجمي:

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، حملة توعية جماهيرية تهدف إلى تشجيع المواطنين على المشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس النواب، وذلك ضمن فعاليات الحملة القومية "شارك.. الكلمة كلمتك"، التي تُنظم بمحطات السكك الحديدية في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت المديرية، أن الحملة انطلقت من محطة سكة حديد أسيوط، بمشاركة 20 شابًا من أعضاء برلمان الشباب والطلائع، ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ، ومبادرة "اتحاد شباب يدير شباب"، وحملة "بشبابها"، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الوعي السياسي لدى المواطنين، خاصة فئة الشباب.

وتهدف الحملة إلى ترسيخ ثقافة المشاركة الديمقراطية، وتحفيز المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، بما يسهم في بناء مستقبل الوطن، وسط تفاعل ملحوظ من رواد المحطة.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع وزارتي النقل والتنمية المحلية، ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة للتوسع في الفعاليات الميدانية، ونشر قيم الانتماء والمواطنة الإيجابية في مختلف المحافظات.

من جانبه، أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، المقرر إجراؤها يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بشأن توفير بيئة مناسبة تُمكّن المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بسهولة ويسر.

وأكد المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية، وتوفير كافة سبل الدعم والتيسير لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء مستقرة وآمنة، تعكس الصورة الحضارية لمحافظة أسيوط وأبنائها.

وأشار إلى تجهيز 402 مركزًا انتخابيًا يضم 492 لجنة فرعية، لاستقبال نحو 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا وناخبة، مع التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لتأمين المقار الانتخابية ومحيطها، وتوفير بيئة منظمة وآمنة تعكس وعي المواطنين.

كما نوه إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، إلى جانب الغرف الفرعية بالمراكز والمديريات، لمتابعة الترتيبات الميدانية ومراجعة جاهزية المقار الانتخابية، مع التأكيد على سرعة التعامل مع أي طوارئ أو ملاحظات لضمان انتظام العملية الانتخابية.