بالصور- المستشار حامد عيساوي رئيسًا لنادي قضاة البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة البحيرة، مساء اليوم، فوز المستشار حامد عيساوي برئاسة النادي بعد حصوله على 219 صوتا، متفوقا على منافسه القاضي عمرو أبو الخير الذي حصل على 109 أصوات.

وجاءت نتائج التصويت لباقي المقاعد، كالآتي: حصل على مقعد المستشارين كل من القاضي فاروق حميدة بـ176 صوتا، القاضي خالد عيسى بـ197 صوتا، القاضي بركات الفخراني بـ274 صوتا، القاضي إيهاب السعدني بـ250 صوتا، القاضي علي أبوالفا بـ136 صوتا، القاضي إكرام يوسف بـ245 صوتا، والقاضي هشام الشريف بـ266 صوتا.

أما على مقعد رؤساء المحاكم، فقد حصل القاضي مصطفى حمزة على 291 صوتا، القاضي محمود صالح على 287 صوتا، القاضي محمود عبد العال على 283 صوتا، القاضي محمود حجاج على 291 صوتا، والقاضي إبراهيم المدبولي على 281 صوتا.

وبناء على النتائج، أعلنت اللجنة تشكيل مجلس إدارة نادي قضاة البحيرة كالتالي:

على مقعد الرئاسة المستشار حامد عيساوي، وعضوية كل من القاضي خالد عيسى، القاضي بركات الفخراني، القاضي إيهاب السعدني، القاضي إكرام يوسف، القاضي هشام الشريف، القاضي مصطفى حمزة، القاضي محمود صالح، القاضي محمود عبد العال، القاضي محمود حجاج، والقاضي إبراهيم المدبولي.

كما فاز بالتزكية على مقاعد النيابة العامة كل من القاضي أحمد طلال المقرحي، القاضي محمد أحمد، القاضي أحمد سمير عوف، القاضي أدهم أبو خطوة، والقاضي محمد إبراهيم أبو زهرة.

وشهدت انتخابات نادي قضاة البحيرة اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا، حيث جرت المنافسة على 11 مقعدا بين 15 مرشحا، من بينهم اثنان على مقعد الرئاسة.