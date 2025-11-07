مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم قرب محور سمالوط بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرين بكسور وكدمات متنوعة، مساء اليوم الجمعة، إثر تصادم سيارتين بالقرب من محور سمالوط شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وتمناية على طريق محور سمالوط، مما أسفر عن ضحايا ومصابين.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 9 آخرين بكسور وجروح متفرقة.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على السيارتين.