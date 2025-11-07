استعدادًا لانتخابات النواب.. 7 توجيهات عاجلة من محافظ الإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

عقد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا اليوم، لمراجعة جاهزية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لانتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر إجراؤها يومي الاثنين والثلاثاء ضمن محافظات المرحلة الأولى.

وخلال الاجتماع، وجّه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة بالمحافظة، وتنفيذ خطة متكاملة لتأمين العملية الانتخابية وتسهيل مشاركة المواطنين في أجواء آمنة ومنظمة، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر بين الجهات التنفيذية والأمنية والخدمية لضمان سير العملية الانتخابية بكفاءة.

وأكد المحافظ أن الانتخابات تمثل استحقاقًا وطنيًا مهمًا، يعكس وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة في بناء مؤسسات الدولة، مشددًا على ضرورة توفير بيئة مناسبة داخل وحول اللجان لتيسير عملية التصويت.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة محيط اللجان الانتخابية، ومراجعة الإنارة العامة، إلى جانب المرور الميداني على المقار للتأكد من جاهزيتها من حيث المرافق والخدمات.

كما شدد على غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء بمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تطرأ.

وأشار المحافظ إلى ضرورة التأكد من جاهزية المدارس التي ستكون مقارًا انتخابية، وتسهيل وصول ذوي الهمم من خلال توفير وسائل نقل خاصة لهم.

ووجّه هيئة النقل العام بتأمين خطوط ومسارات الأتوبيسات لتسهيل انتقال المواطنين، مع التنسيق مع مديرية الأوقاف لتنفيذ حملات توعية بأهمية المشاركة الإيجابية.

كما كلف الحماية المدنية بمراجعة إجراءات وتأمين السلامة داخل وحول المقار، ومديرية الزراعة بمتابعة مناسيب الصرف الزراعي ببعض المناطق للحفاظ على استقرار الأوضاع البيئية.

وفي ختام تصريحاته، أكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تعمل بكامل طاقاتها لضمان تنظيم العملية الانتخابية بالشكل اللائق، مشيرًا إلى أن المشاركة الواعية من المواطنين هي الركيزة الأساسية لإنجاح هذا الاستحقاق.