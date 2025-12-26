أول تعليق من حسام حسن بعد فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا

لا يستهان به.. زكي عبد الفتاح يتحدث لمصراوي عن مواجهة منتخب مصر لأنجولا

خطف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الأنظار، خلال تواجده في مدرجات ملعب "أغادير"، لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا 2025.

وظهر محمود الخطيب خلال مجريات المباراة متواجدا في مدرجات ستاد "أغادير"، بجانب هاني أبو ريدة رئيسالاتحاد، لدعم لاعبي المنتخب الوطني في البطولة، وسط استقبال حافل من كل المتواجدين لأحد أساطير الكرة الأفريقية.

وفي سياق متصل، تمكن منتخب مصر من ضمان التأهل إلى دور ال 16 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق الفوز اليوم على جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل.

وخاض المنتخب الوطني في كأس أمم أفريقيا 2025 مباراتين، نجح في تحقيق الفوز خلالهما، حيث استهل مشواره في البطولة بالفوز على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف واحد، قبل أن يحقق الفوز اليوم بهدف دون مقابل.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

