كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

1 1
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

1 0
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

0 0
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

1 0
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

"رفقة أبو ريدة".. 7 صور لظهور محمود الخطيب في مباراة مصر وجنوب أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

08:24 م 26/12/2025
خطف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الأنظار، خلال تواجده في مدرجات ملعب "أغادير"، لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا 2025.

وظهر محمود الخطيب خلال مجريات المباراة متواجدا في مدرجات ستاد "أغادير"، بجانب هاني أبو ريدة رئيسالاتحاد، لدعم لاعبي المنتخب الوطني في البطولة، وسط استقبال حافل من كل المتواجدين لأحد أساطير الكرة الأفريقية.

وفي سياق متصل، تمكن منتخب مصر من ضمان التأهل إلى دور ال 16 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق الفوز اليوم على جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل.

وخاض المنتخب الوطني في كأس أمم أفريقيا 2025 مباراتين، نجح في تحقيق الفوز خلالهما، حيث استهل مشواره في البطولة بالفوز على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف واحد، قبل أن يحقق الفوز اليوم بهدف دون مقابل.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

أقرأ أيضًا:

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على جنوب أفريقيا

"بعد الفوز على جنوب أفريقيا".. جدول ترتيب مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جميع المباريات

المغرب

- -
22:00

مالي

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل
ملخص وفيديو أهداف مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا