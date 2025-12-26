إعلان

روسيا تشن غارة جوية على شارع رئيسي في خاركيف

كتب : مصراوي

08:13 م 26/12/2025

خاركيف

كييف (د ب أ)

أفاد عمدة خاركيف إيهور تيرخوف، في منشور على تطبيق تليجرام، بمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة عندما شنت طائرات حربية روسية هجوما على مدينة خاركيف الواقعة شرقي أوكرانيا باستخدام قنابل جوية موجهة، مستهدفة بين مواقع أخرى أحد الشوارع المزدحمة.

وسقطت إحدى القنابل بين عدة سيارات، مما أدى إلى احتجاز عدد من الأشخاص داخل سياراتهم المشتعلة في البداية. ولم تستبعد وسائل إعلام محلية زيادة أعداد الضحايا.

وتتعرض مدينة خاركيف، الواقعة على الخط المواجهة، لهجمات روسية متكررة باستخدام الطائرات المسيرة أو الصواريخ أو القنابل الجوية، حيث تستهدف معظم الهجمات أهدافا مدنية.

