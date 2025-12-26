زيلينسكي: معظم جوانب الاتفاقات الثنائية مع أمريكا أصبحت جاهزة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه مستعد لطرح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استفتاء إذا وافقت روسيا على وقف إطلاق النار لمدة لا تقل عن 60 يوما.

وأضاف زيلنسكي خلال تصريحات لموقع أكسيوس الأمريكي، اليوم الجمعة، أنه بأمل التوصل إلى اتفاق مع الرئيس ترامب بشأن إطار لإنهاء الحرب.

وأكد الرئيس الأوكراني، أن معظم جوانب الاتفاقات الثنائية مع أمريكا أصبحت جاهزة.

ونقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي، أن روسيا تدرك الحاجة إلى وقف إطلاق النار إذا دعا زيلنسكي لاستفتاء لكنها تفضل مدة أقصر.