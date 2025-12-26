نجاح جراحة لترميم كسور معقدة بالوجه لمصاب في كفر شكر التخصصي

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى كفر شكر التخصصي، في إنقاذ حياة مصاب بحادث خطير، بعد إجراء عملية جراحية دقيقة ومعقدة بعظام الوجه، تُعد من أدق وأخطر التدخلات الجراحية، وذلك عقب استجابة طبية سريعة وتدخل عاجل أسهما في استقرار حالته الصحية والحفاظ على حياته.

واستقبل المستشفى، المصاب خلال الساعات الماضية في حالة حرجة، وبالفحص الطبي تبين إصابته بكسور بالفك العلوي، وكسور بعظام الأنف، وكسور بعظام حجاج العين، إضافة إلى كسور بعظام الوجنة، ما استدعى تدخلاً جراحيًا فوريًا.

وجرى تفعيل خطة الطوارئ داخل المستشفى، مع توفير جميع التجهيزات الطبية اللازمة، حيث تم إجراء جراحة عاجلة تضمنت رد وتثبيت الكسور باستخدام شرائح ومسامير وأسلاك معدنية، أسهمت في استعادة الوظائف الحيوية للوجه وتحقيق استقرار الحالة الصحية للمصاب.

وضم الفريق الجراحي نخبة من أطباء جراحة الوجه والفكين، تحت إشراف محمد عبدالله الليثي رئيس قسم جراحة الوجه والفكين، وبمشاركة أحمد أسامة حجازي أخصائي جراحة الوجه والفكين، ومحمد عبدالرحمن البطل طبيب مقيم جراحة الوجه والفكين.

ويعكس هذا النجاح الطبي قدرة مستشفى كفر شكر التخصصي على التعامل بكفاءة عالية مع الحالات الطارئة والحرجة، ويؤكد ما تشهده من تطور ملحوظ في مستوى الخدمات الطبية المقدمة، في إطار الحرص على إنقاذ الأرواح والحفاظ على سلامة المرضى، وبما يتماشى مع توجهات الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية.